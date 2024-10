Spaccio droga, due giovani arrestati nei parcheggi a Superga

Quattro arresti per spaccio di droga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Torino che hanno effettuato diversi controlli in alcune aree sensibili.

Nei parcheggi della basilica di Superga, i militari del nucleo radiomobile hanno controllato due giovani in auto trovati in possesso di cinque panetti di hashish, due del peso di 200 grammi e tre da 300, nascosti nell'appoggiatesta dei sedili anteriori. I due, un ventunenne ed un diciottenne residenti nell'Alessandrino, sono stati portati in carcere a Torino.

In piazza Bengasi, invece, i militari di Moncalieri hanno fermato un diciottenne di origine senegalese, senza fissa dimora, mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente. Il giovane si è scagliato contro i militari e dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Infine a Grugliasco è stato arrestato un 39enne senegalese, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a cedere una dose di crack ad un cliente.





