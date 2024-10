Piogge fortissime, allagamenti e strade chiuse nell'Alessandrino

Vigili del Fuoco al lavoro per le criticità legate al maltempo sulla provincia di Alessandria.

In tarda mattinata circa una decina gli interventi per sopralluoghi e prosciugamenti a seguito di infiltrazioni d'acqua in abitazioni, soprattutto di Alessandrino e Ovadese.

Le fortissime piogge sono state determinate - hanno spiegato dalla sala operativa dei Vigili del fuoco - in particolare per la zona lambita dal torrente Orba, dal temporale autorigenerante "che si è abbattuto sull'Appennino, al confine con la Liguria.

Diversi - fa sapere la Protezione Civile - i Centri Operativi Comunali aperti: a Gavi, in Alta Val Lemme, a Predosa, Castelletto e Silvano d'Orba. Aumentano anche le strade chiuse, a Silvano d'Orba verso frazione Bacchetti; la provinciale 185 tra Ovada e Rocca Grimalda; la 179 'dell'Iride' a Predosa per esondazione dell'Orba.



