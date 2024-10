Nell'Alessandrino strade allagate e disagi alla viabilità

Strade allagate a causa della pioggia che da ieri sera sta cadendo in provincia di Alessandria, in cui buona parte del territorio è interessata da una perturbazione. Soprattutto sul corso del torrente Piota e i laghi della Lavagnina. Sono stati segnalati dalla Protezione Civile gravi disagi alla viabilità anche nelle valli Lemme e Orba. Viene monitorato il torrente Scrivia.

Chiuse alcune strade, dalla Provinciale 174 della Gallaretta tra Silvano d'Orba e Castelletto; alla 150 da Bosco Marengo fino all'intersezione con la 35bis, per allagamento al sottopasso ferroviario. Dal Comune di Francavilla Bisio segnalate tratti allagati in direzione Basaluzzo, Gavi, Capriata e Tassarolo.

Ad Alessandria, per la fuoriuscita del Rio Lovassina ingrossato dalla pioggia, nel sobborgo di Spinetta Marengo interdetta a tutti i veicoli via Genova in entrambi i sensi di marcia. L'allerta per tutta la giornata è giallo. Tra i valori registrati dalle centraline Arpa, segnalati, nelle ultime ore, 119,4 millimetri di pioggia caduti ai laghi della Lavagnina di Casaleggio Boiro, nell'Ovadese, al confine con la Liguria.





