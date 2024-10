Meteo: ad Alessandria Rio Lovassina ingrossato per la pioggia

Come da allerta meteo codice giallo, per la giornata di oggi, attenzione alta in provincia di Alessandria.

Il Comune con una nota fa sapere che le condizioni meteorologiche hanno portato, già questa mattina, il Rio Lovassina a ingrossarsi. Di conseguenza, si è registrata un'abbondante fuoriuscita di acqua dai tombini nell'area del sobborgo di Spinetta Marengo. Allertati i volontari di Protezione Civile con carichi di sacchi di sabbia. Allagamenti e fossi pieni d'acqua segnalati anche nella Fraschetta, sulla SP 35bis Serravalle-Novi.

Sempre dalla protezione civile l'appello è quello di prestare particolare prudenza sui guadi nelle Valli Lemme e Stura, soprattutto nelle zone a valle, con possibili temporanee chiusure. Monitorato speciale il torrente Scrivia.

Tra i valori registrati dalle centraline Arpa, segnalati - nelle ultime 3 ore - 119,4 millimetri di pioggia caduti ai laghi della Lavagnina di Casaleggio Boiro, nell'Ovadese, al confine con la Liguria.



