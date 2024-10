'Io non rischio', Piemonte aderisce alla campagna nazionale

Anche il Piemonte partecipa alla campagna nazionale 'Io non rischio', dedicata alle buone pratiche di Protezione civile.

Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, i volontari e le volontarie di Protezione civile invitano la cittadinanza domenica prossima, 13 ottobre, nelle piazze più centrali di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, e Verbania.

Ci saranno punti informativi e attività per adulti e bambini.

A Torino, Asti e Novara sarà presente un'attività di sensibilizzazione nata per gli studenti della scuola secondaria di primo grado realizzata dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Politecnico di Torino, che si propone attraverso un gioco virtuale di promuovere l'adozione di comportamenti corretti e misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza. I partecipanti alla simulazione indosseranno dei visori collegati a una piattaforma virtuale e saranno immersi in uno scenario di rischio alluvione dove dovranno, giocando, districarsi in diverse situazioni critiche.

L'attività sarà gestita da tecnici e funzionari del Settore Protezione civile della Regione.

"'Io non rischio' fornisce indicazioni preziose per educare e preparare famiglie, scuole e aziende ad essere pronte per fronteggiare situazioni di pericolo. Invitiamo pertanto - sostengono il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - tutte le cittadine e tutti i cittadini del Piemonte a partecipare attivamente a questa campagna, adottando misure preventive e diffondendo la cultura della sicurezza, priorità assoluta per la nostra Regione".

Nell'ambito di Io non rischio si inserisce anche domenica 13 ottobre la Pedalata 'Per non dimenticare', in ricordo delle vittime dell'alluvione avvenuta in Piemonte 30 anni fa, nel novembre 1994. I partecipanti andranno in bicicletta da Cuneo ad Alessandria per ricordare quanto avvenuto in quei giorni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA