Il Piemonte con trenta operatori turistici al Ttg di Rimini

Residenze sabaude, eventi enogastronomici, bicentenario del Museo egizio e innovazione sono tra i principali temi della partecipazione del Piemonte al Ttg Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in programma dal 9 all'11 ottobre a Rimini. Nello stand 227-314 all'interno del Padiglione C5, la Regione Piemonte si proporrà con un'offerta altamente diversificata con i rappresentanti delle Atl, delle Residenze Sabaude e di un gruppo selezionato di 30 operatori turistici.

Per celebrare i 200 anni del Museo Egizio, nell'area piemontese saranno collocate due copie in resina della statua di Sekhmet, la dea più sanguinaria dell'antico Egitto, portatrice di guerre ed epidemie, con testa di leonessa e corpo di donna, che per volontà del faraone Amenhotep III fu raffigurata in centinaia di statue, strumenti di un rituale per allontanare la sua ira distruttrice e proteggere l'Egitto. Gli originali oggi si possono ammirare nell'atrio del Museo torinese.

"Il Ttg Travel Experience - afferma l'assessora al Turismo del Piemonte, Marina Chiarelli - è per noi una vetrina internazionale con il mondo del turismo, le nuove esigenze e le nuove tipologie di clientela. Essendo un appuntamento consolidato di riferimento assoluto per il mercato internazionale, la presenza a Rimini ci consentirà anche quest'anno di finalizzare nuovi accordi per incrementare i flussi e di andare alla ricerca di nuovi mercati da conquistare".

Il Piemonte si presenta alla Fiera con i propri prodotti di punta: dall'outdoor ai percorsi d'arte, dai grandi eventi dedicati all'offerta enogastronomica alle fiere internazionali, dal ruolo dell'Ai per il turista alla promozione per viaggiatori più piccoli.

Tra le curiosità, la promozione di Cuneo su due numeri del settimanale Topolino, il 2 ottobre e il 9 ottobre, dove la città sarà raccontata attraverso i fumetti.



