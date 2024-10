Dietologa abusiva scoperta dalla Guardia di finanza nel Novarese

Non aveva alcun titolo, ma si spacciava per dottoressa e prescriveva ai pazienti diete e forniva consigli sul dosaggio dei farmaci, un'attività esercitata sia presso la sua abitazione sia in una farmacia della provincia di Novara. A smascherarla sono state le indagini del Comando provinciale della Guardia di finanza. coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara.

L'analisi della documentazione acquisita dalle Fiamme Gialle nel corso degli accertamenti e le dichiarazioni rese da testimoni hanno permesso di ricostruire l'attività della dietologa abusiva che indicava ai pazienti vere proprie diete e il dosaggio dei farmaci prescritti da medici specialisti.

Nel corso delle perquisizioni la Guardia di finanza ha sequestrato documentazione rilevante sia ai fini sanitari sia fiscali, riguardante la posizione di numerose persone. E' stato sequestrato, con la convalida del gip del tribunale di Novara, un locale adibito a studio privato ricavato all'interno di un'abitazione privata.



