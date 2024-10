'Cose che so essere vere' apre la stagione del Carignano

E' partita la stagione 2024/2025 del Teatro Stabile Torino con il debutto in prima nazionale al Teatro Carignano dello spettacolo Cose che so essere vere (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell, con la regia di Valerio Binasco. "Complimenti per il successo della serata di apertura. Auguro a tutti una stagione di successi", ha scritto al teatro Bovell.

Binasco e Giuliana De Sio sono i protagonisti di questo toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di una famiglia e di un matrimonio. Insieme a loro, nel primo allestimento italiano del testo di Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, ci sono Fabrizio Costella, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Stefania Medri. Le scene e le luci sono di Nicolas Bovey, i costumi di Alessio Rosati e il suono di Filippo Conti.

Lo spettacolo è coprodotto dal Teatro Stabile Torino Teatro Nazionale, dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, con il sostegno della Fondazione Crt e Dopo il debutto a Torino, dove verrà replicato fino al 27 ottobre, Cose che so essere vere sarà in tournée dal 29 ottobre al 2 febbraio 2025 nelle principali città italiane.



