Confindustria Cuneo vara la Fondazione Industriali

Con la firma dell'atto di costituzione, nella sede cuneese di Confindustria, ha preso vita la nuova Fondazione Industriali. Ventidue soci fondatori, quattro soci partecipanti e una dotazione iniziale di 1,3 milioni di euro per una formula inedita nel terzo settore.

"L'idea nasce a Cuneo ed è un 'unicum'" spiega Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo e membro del neonato CdA della Fondazione Industriali: "Esistono molte fondazioni e ne stanno nascendo sempre di più, ma questa è la prima in Italia costituita da imprenditori e che ha la sua leva nelle opportunità lavorative piuttosto che nelle donazioni".

La Fondazione Industriali guarda a chi ha più difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro: immigrati, detenuti ed ex detenuti, donne che il lavoro hanno dovuto lasciarlo o che vorrebbero essere autonome ma non possono. Obiettivo comune, prosegue Cirio, è dare risposte a tutto ciò di cui "non è giusto si occupino le aziende, non è pensabile possa occuparsi lo Stato".

Per i primi progetti si guarda a collaborazioni con il provveditorato alle carceri, il Sermig e la community Generazione Stem.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA