Comune di San Francesco al Campo ricorda sciagura dell'Antonov

Sono passati 28 anni dalla sciagura dell'Antonov caduto in fase di atterraggio all'aeroporto di Torino. Il volo Aeroflot 9981, decollato da Mosca per Caselle dove avrebbe dovuto caricare alcune vetture di lusso da consegnare in Brunei, precipitò oltre la pista, schiantandosi su un cascinale di San Francesco al Campo. Morirono due componenti dell'equipaggio e i coniugi Fiorentino Martinetto e Maria Perucca, che si trovavano in casa al momento della sciagura. Il Comune di San Francesco al Campo, con una nota sul sito ufficiale dell'ente, ha ricordato la tragedia.

"In questi giorni un Antonov 124 è tornato a volare sui nostri cieli. Per un curioso scherzo del destino è successo proprio alla vigilia di un triste anniversario per la nostra comunità. In una mattina grigia come questa, un Antonov 124 si schiantò sulla cascina dei coniugi Maria e Fiorentino Martinetto, che persero la vita insieme ai due piloti. Fu una tragedia che ha lasciato una ferita indelebile a San Francesco al Campo". Comunità sconvolta poco più di un anno fa da un altro incidente aereo, quello della Freccia Tricolore, nel quale ha perso la vita la piccola Laura Origliasso, 5 anni.

"La vita va avanti e ce l'hanno insegnato con la loro forza gli stessi Giusi e Mauro, i figli di Maria e Fiorentino, che abbracciamo forte in questo giorno - aggiungono dall'amministrazione comunale - ma è doveroso fermarsi per qualche minuto e ricordare le vittime di quel maledetto giorno".





