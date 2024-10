'C'era una volta la canzone italiana', due incontri in Piemonte

Due incontri d'autore dal titolo "C'era una volta la canzone italiana" per il cantautor astigiano Danilo Amerio, reduce dalla partecipazione nel team di Gigi D'Alessio a 'The Voice Senior', il programma di Antonella Clerici su Raiuno.

Dialogherà a tu per tu con il giornalista e critico musicale Maurizio Scandurra sabato 12 ottobre, alle ore 21, a Burolo (Torino) al Centro Albatros in Via Asilo 40, e domenica 13 ottobre, alle 15.30, alla 'Fiera Nazionale del Tartufo Bianco' di Montiglio Monferrato al 'PalaTartufo', in via Vittorio Emanuele.

"Condividere ricordi che hanno scandito la mia carriera proprio in alcuni fra i borghi più suggestivi della mia regione è un segno tangibile di amore per le origini e la cultura delle radici", dichiara Danilo Amerio, che in carriera conta quattro partecipazioni in gara al Festival di Sanremo e collaborazioni con artisti di fama tra i quali Giorgio Faletti, Umberto Tozzi, Raf, Marco Masini, Anna Oxa, Mietta, Fiordaliso, Celentano.

"Un piacere ripercorrere momenti salienti della musica italiana con una delle sue penne migliori e più prolifiche, in un gioco di echi e rimandi fra la parola cantata e suonata", chiosa Maurizio Scandurra, cittadino onorario di Montiglio Monferrato dal 2019 e da alcuni giorni proprio anche di Burolo, dove il 12 ottobre riceverà l'onorificenza, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale Gianluca Vignale.



