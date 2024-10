Camfin investe in Tuc per la mobilità del futuro

Camfin Alternative Assets, controllata da Camfin, investe in Tuc, azienda tech fondata da Ludovico Campana e Sergio Pininfarina che opera nello sviluppo di tecnologie per abilitare la modularità nei veicoli per la mobilità del futuro. L'investimento, che segna l'avvio di una partnership strategica, da un lato sostiene la crescita di Tuc nel settore della mobilità connessa, flessibile e sostenibile e dall'altro conferma la volontà di Camfin Alternative Assets di presidiare l'evoluzione e l'innovazione nella mobilità.

Dopo l'investimento effettuato nel 2023, Camfin Alternative Assets amplia il proprio orizzonte verso la mobilità connessa e sostenibile - spiega una nota - individuando in Tuc un partner chiave per affrontare le sfide della trasformazione digitale dell'industria automobilistica. Tuc ha realizzato Tuc.technology, una tecnologia che consente di collegare, configurare e personalizzare componenti e dispositivi all'interno dei veicoli con un semplice clic aprendo la strada a una nuova era di veicoli modulari e definibili durante l'intero ciclo vita. L'architettura di Tuc è stata brevettata al livello internazionale in oltre 140 paesi, che rappresentano più dell'80% della produzione di veicoli mondiale.

"Il nostro investimento in Tuc rispecchia la nostra visione a lungo termine per il settore automotive. L'innovazione tecnologica è il fulcro di una mobilità più sicura, efficiente e sostenibile, e Tuc rappresenta un partner ideale per guidare attraverso questa trasformazione globale" spiega Giovanni Tronchetti Provera, ceo di Camfin Alternative Assets. "Siamo entusiasti e onorati di poter collaborare con un investitore strategico di così alto profilo come Camfin. Questo investimento amplifica la portata della nostra rivoluzione industriale. Siamo pronti ad accelerare la nostra crescita globale e a plasmare il futuro della mobilità con una tecnologia che cambia le regole del gioco" afferma Ludovico Campana, co-founder & ceo di Tuc.





