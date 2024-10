Una settimana di iniziative a Torino per i giovani giornalisti

Una riflessione sul futuro della professione del giornalista. Questo è l'obiettivo di una settimana di iniziative dedicata ai giovani che intraprendono questa strada. Un evento organizzato, da lunedì 21 a sabato 26 ottobre, a Torino da Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Associazione Stampa Subalpina, Master di giornalismo Giorgio Bocca dell'Università degli Studi di Torino, Centro Studi per il giornalismo Gino Pestelli e Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

"Il nostro obiettivo - dice Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte - è quello di dare sempre più spazio alle parole dei giovani giornalisti, creando qui un ambiente favorevole alla loro possibilità di espressione.

Questa settimana vuole essere un primo passo per dare vita a un incubatore di idee per il giornalismo più giovane. Crediamo che questa sia anche la miglior risposta a chi sostiene che la professione è entrata in una crisi irreversibile: il giornalismo si trasforma ma non muore", aggiunge Tallia.

Si inizia lunedì 21 ottobre alle 19 nella Casa dei Giornalisti di Palazzo Ceriana-Mayneri con l'inaugurazione della mostra 'Exodos / Exit' dedicata alle migrazioni, che l'Ordine dei Giornalisti ripropone in una veste rinnovata dopo averla rilevata dalla Regione Piemonte. La cerimonia sarà preceduta alle 17 da un corso di formazione sul racconto fotografico del fenomeno migratorio. Mercoledì 23, sempre a palazzo Ceriana, dalle 16, sarà il turno del Premio Pestelli che andrà alla migliore tesi realizzata sul giornalismo. Prima ci sarà un corso di formazione nel quale saranno messi a confronto il giornalismo italiano e anglosassone.

Giovedì 24 alla Fabbrica delle 'E', in corso Trapani 91/b, alle 14, prende il via il primo degli incontri formativi del Premio Morrione. Alle 17.30 è in programma la consegna del Premio Schiavazzi con una tavola rotonda su Giornalismo e partecipazione. Infine sabato 26, alle 21, sempre alla Fabbrica delle E ci sarà la premiazione del Premio Morrione.



