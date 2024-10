Tancredi alla guida dei Giovani Imprenditori di Confindustria

La torinese Giulia Tancredi è stata nominata presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte fino al 2026.

La sua attività si concentrerà sui temi della dell'Education, dell'Industria, competitività e finanza, della responsabilità sociale d'impresa e dei rapporti associativi.

"All'imprenditore viene richiesto di essere il leader del cambiamento e non solo un gestore del processo. A noi spetta il compito di creare nuove cornici interpretative. Personalmente entro in questo percorso, assumendo la presidenza del Gruppo Giovani Imprenditori del Piemonte, dopo oltre un decennio già passato in quest'associazione. Nelle mie linee programmatiche ho messo al centro la people driven innovation, ovvero la capacità degli esseri umani di mettersi insieme per far accadere un qualcosa di nuovo e innovativo. L'abbiamo chiamato 'Humanifesto'. È un percorso che non inizia oggi e che intendiamo proseguire stabilmente" spiega Tancredi che prende il posto del novarese Andrea Notari in carica dal 2020.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA