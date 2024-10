Piogge, martedì allerta gialla sul Piemonte orientale

Con l'arrivo di una perturbazione atlantica, è allerta gialla domani per piogge forti sui settori orientali del Piemonte. E' l'avviso di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

La fase di maltempo comincia oggi con le prime piogge sparse che sono previste moderate sull'Appennino, deboli altrove.

"Dalla tarda serata piogge più diffuse e in intensificazione, con molto forti e a carattere di rovescio persistente sull'Appennino al confine con la Liguria e sui laghi del Verbano; piogge forti sui settori nordorientali e sul zone di confine di Alpi Liguri e Marittime e moderate altrove".



