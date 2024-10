Musica: il 13/o premio Cantelli al sudcoreano Min Gyu Song

Il sudcoreano Min Gyu Song è stato proclamato vincitore, al Teatro Coccia di Novara, del prestigioso Premio Internazionale di direzione d'orchestra 'Guido Cantelli', organizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara, in collaborazione con Città di Novara, Orchestra Sinfonica di Milano e Università del Piemonte Orientale, con il contributo di Ministero della Cultura, il patrocinio di Regione Piemonte, Agenzia di Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara e il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Novara.

In finale con lui, nella 13/a edizione del premio, Giovanni Conti, Aram Khacheh, Luka Hauser.

Min Gyu Song ha vinto altri due riconoscimenti consegnati al 'Coccia': il nuovo Premio della Giuria degli Agenzie, assegnato dai rappresentanti di due agenzie di management internazionali tra le più prestigiose, la Askonas Holt e la Img Artists, e il Premio dell'Orchestra.

Min Gyu Song è attualmentedirettore residente nel programma dell'Accademia dell'Opera Nazionale Coreana. Si è perfezionato con direttori di fama mondiale come Sir Roger Norrington, Johannes Schlaefli, Markus Stenz e Osmo Vänskä.

"Il livello del Premio Cantelli cresce di anno in anno - commenta Corinne Baroni, direttrice del Premio e del Teatro Coccia - e in questa terza edizione dalla sua rinascita nel 2020, a 63 anni dalla fondazione, rinnova con vigore la coerenza con i propri principi ispiratori: servire il talento della nuova generazione di direttori d'orchestra internazionale, e la sua promessa: portare, grazie al nome e alla fama di Cantelli, la città di Novara nel mondo".

Il secondo premio è stato assegnato a Giovanni Conti, il terzo ad Aram Khacheh, I premi della Critica, dell Città, degli Amici del Coccia ed Empatia della giuria giovani sono stati assegnati ad Aram Khacheh Infine, il Premio dell'Orchestra Sinfonica di Milano, è stato conferito da Luca Santaniello, Primo Violino di spalla, a Min Gyu Song.

La prossima edizione del 'Cantellii si terrà tra Milano e Novara dall'1 al 4 ottobre 2026



