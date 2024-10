Mondiali di biliardo, Ragonesi e Cucchiara si laureano campioni

Andrea Ragonesi, 27 anni, di Volpiano (Torino) si è laureato campione del mondo di biliardo alla 26/a edizione della rassegna iridata che si è tenuta alla Reggia di Venaria Reale (Torino).

Ragonesi ha vinto la sfida decisiva con il campione del mondo in carica Andrea Quarta, imponendosi per 4 set a 3 con un parziale di 60 punti a 36.

Nel campionato mondiale Juniores, sempre a Venaria Real, ha trionfato Emanuel Cucchiara, promessa del Biliardo di Marsala, che ha avuto la meglio sull'argentino Santino Lopez.

"E' un trionfo per tutto il movimento sportivo - commenta Andrea Mancino, presidente della Fisbb (Federazione italiana sport biliardo e bowling) - le vittorie di Ragonesi e Cucchiara dimostrano che l'Italia del biliardo è ricca di giovani talenti e la missione, come Federazione, sarà quella di creare sempre più condizioni favorevoli affinché i giovani si avvicinino a questo sport meraviglioso che è anche strumento di apprendimento per materie come la geometria, la matematica e la fisica".





