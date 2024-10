Domori lancia Antologia, eccellenza tavolette cioccolato

Il Polo del Gusto lancia una nuova linea di prodotti in casa Domori, si chiama Antologia, e sarà "ambassador" d'eccellenza di tavolette di cioccolato nei mercati all'estero. Si tratta dell'ultima iniziativa dell'anno per il Polo del Gusto, caratterizzato da investimenti nella produzione nelle tre aziende Dammann Frères, Domori e Pintaudi, con la realizzazione di tre nuovi siti produttivi, per un valore complessivo di quasi 50 milioni di Euro.

Antologia è stata appena lanciata da Domori, che sta completando i lavori per il nuovo stabilimento, frutto di un investimento di 25 milioni, con l'obiettivo di spostare la produzione nel 2025.

Per Janluca de Waijer, a.d. di Domori la nuova "ci rappresenta al meglio; è un'autentica celebrazione dell'eccellenza", che "narra la nostra storia, attraverso ricette classiche e innovative, che puntano a raggiungere sempre più consumatori".



