'Combattere il bullismo', mostra di foto in Città metropolitana

Sarà inaugura martedì 8 ottobre alle ore 11 nella sede di Città metropolitana, in corso Inghilterra 7 a Torino, la mostra fotografica "Combattere il bullismo ogni giorno" nata da un progetto realizzato in collaborazione tra l'associazione "Bullismo no grazie" presieduta dall'attore Fabio De Nunzio, l'ente di promozione sportiva Uisp di Ciriè-Settimo-Chivasso e l'associazione sportiva Borgonuovo di Settimo Torinese che da cinque anni producono e diffondono il primo e unico calendario "stop al bullismo" contro il bullismo e il cyber bullismo.

In collaborazione con Città metropolitana di Torino, le fotografie realizzate dall'agenzia Gs Studios sono diventate una mostra itinerante con l'obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze soprattutto nelle scuole: i soggetti fotografati non sono attori, ma giovani dell'Asd Borgonuovo di Settimo e dell'Istituto comprensivo Carlo Levi di Borgaro Torinese.





