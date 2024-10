Casale, 800 studenti formano una 'catena umana' contro l'amianto

Circa 800 studenti hanno partecipato a Casale Monferrato a 'Percorsi in città', passeggiata e catena umana con con conclusione al Parco Eternot di fronte all'ex Palazzina Eternit.

Un'ulteriore iniziativa per sensibilizzare "sull'immane tragedia dell'amianto criminale - spiegano da Afeva, l'associazione familiari vittime amianto - e sulla lotta per poter ottenere Giustizia, Bonifica, Ricerca".

L'iniziativa è stata anche un'altra occasione per ricordare Romana Blasotti Pavesi, presidente onoraria dell'associazione, scomparsa a 95 anni l'11 settembre scorso. "Purtroppo non è più con noi - sottolinea Bruno Pesce, suo storico compagno di battaglia - ma continua a dirci: Non molliamo".

L'idea di 'Percorsi in città' è nata da 'L'Aula delle 2 A (Amianto Ambiente)' dell'Istituto Balbo, Rete Scuole Insieme, associazione AmiantoAsbesto, in collaborazione con il Comune di Casale e il contributo della Fondazione CrA.



