Abbonamento musei punta ad avvicinare i più piccoli

L'offerta culturale targata Abbonamento Musei punta ad essere sempre più vicina alle famiglie con bambini. Lo fa mettendo in campo nuovi strumenti: il diario di viaggio 'A spasso con Abby e Musy' e nuovi podcast della serie 'Fila a nanna', lanciati ufficialmente nella caccia al tesoro del 5 ottobre al Museo Regionale di Scienze Naturali.

Ad accompagnare nel percorso di visita sarà proprio il nuovo diario di viaggio 'A spasso con Abby e Musy', dedicato ai bambini in età scolare, scaricabile gratuitamente dal sito di Abbonamento Musei. Propone attività semplici e divertenti divise in sei categorie: musei naturalistici, di scienza e tecnologia, musei d'arte, siti archeologici, ville e castelli, giardini e orti botanici. Ogni categoria offre spunti di osservazione e giochi che stimolano la curiosità e l'apprendimento, da vivere in autonomia o con l'aiuto dei genitori.

Ci sono poi 5 nuovi episodi del podcast 'Fila a nanna dedicati ai musei scientifici: il Museo Regionale di Scienze Naturali, il Museo di Anatomia Umana, l'Orto botanico di Torino, il Museo di storia naturale Calderini a Varallo e il Museo Paleontologico di Asti. Questi podcast, che con gli altri episodi dal loro lancio nel marzo 2023 hanno fatto registrare 40mila download, si trasformano dettagli e personaggi in racconti per i più piccoli.

"Il diario di viaggio e i nuovi podcast nascono dalla volontà di offrire alle famiglie strumenti per vivere i musei in maniera più autonoma e creativa. Il nostro impegno è infatti quello di avvicinare il patrimonio culturale alle nuove generazioni, rendendo le visite museali esperienze ludiche e formative al tempo stesso", spiega Simona Ricci, direttrice dell' Associazione Abbonamento Musei.

Nei primi nove mesi del 2024 sono state vendute 100.178 tessere Abbonamento Musei, con un incremento dell'11% rispetto al 2023, a cui contribuiscono in modo significativo le 16.250 (+11%) tessere junior. Un numero che si traduce in 777.340 ingressi ai musei con tessera, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente, di cui 52.584 ingressi junior (+21%).





