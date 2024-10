7 ottobre: Torino, un migliaio in corteo nel centro cittadino

Un migliaio di attivisti pro Palestina sono partiti, in serata, in corteo nonostante la prescrizione della questura di Torino. La manifestazione si snoda da piazza Castello sta percorrendo via Po, in direzione di piazza Vittorio Veneto. Alcuni petardi sono stati esplosi contro i reparti mobili schierati. "Ci volevano fermare, anzi non ci volevano neanche ma noi oggi lo stiamo dicendo chiaramente: Torino sa da chi parte stare e si riprende la città: oggi Torino e a fianco del popolo palestinese e della sua resistenza", ha detto uno speaker dal microfono. Tra i manifesti antagonisti e studenti.



