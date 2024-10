7 ottobre: Torino per Gaza, manifestare è diritto costituzionale

"Il diritto a manifestare il nostro dolore, la nostra rabbia e il nostro supporto per chi resiste alla furia genocida in Palestina, a manifestare il nostro dissenso nei confronti delle istituzioni che supportano mediaticamente, economicamente e militarmente questo genocidio è un diritto costituzionale". Lo scrive, in una nota, il coordinamento cittadino torinese per Gaza in vista della fiaccolata promossa per questa sera, a partire dalle 20, nel centro cittadino.

"Per questo - prosegue il coordinamento Torino per Gaza - ribadiamo l'invito a tutta la cittadinanza ad unirsi alla fiaccolata: non usciamo in piazza soltanto per la Palestina e il Libano ma per i nostri stessi diritti calpestati da censura, intimidazioni istituzionali e repressioni violente. Questa fiaccolata nasce da una duplice necessità: commemorare i civili uccisi e collocare gli eventi in un contesto più ampio, all'interno del quale il diritto a resistere dei popoli palestinese e libanese deve essere tutelato e non sepolto strumentalmente sotto vuoti slogan di "diritto alla difesa" e "attacchi preventivi". Questa propaganda non trova riscontro nella realtà storica né nel diritto internazionale. Rifiutiamo le etichette che ci vogliono criminalizzare".



