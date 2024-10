Scorsese è a Torino, domani riceverà il Premio della Mole

Martin Scorsese è arrivato a Torino dove domani -lunedì 7 ottobre riceverà il premio Stella della Mole nell'Aula del Tempio del Museo del Cinema di Torino. Ci saranno il premio Oscar Giuseppe Tornatore, l'attore Willem Dafoe, gli sceneggiatori, nonché marito e moglie, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Nessuna conferma sul possibile arrivo a sorpresa di Leonardo Di Caprio che potrebbe consegnare il premio a Scorsese.

Il regista è ospite per la prima volta del Museo Nazionale del Cinema che nel 2013 ha realizzato una mostra a lui dedicata in collaborazione con la Deutsche Kinemathek ed espone i costumi originali di Gangs of New York nel percorso di visita permanente. Scorsese terrà l'8 ottobre una Masterclass, preceduta da un red carpet pubblico alle 17,30.

Il Cinema Massimo gli dedicherà, inoltre, un omaggio (11-13 ottobre) che sarà introdotto personalmente dal Maestro sempre martedì 8 ottobre alle 20: unitamente alla proiezione speciale di uno dei suoi classici più amati, 'Toro scatenato' che è già esaurito.



