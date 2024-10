La banda dei bancomat torna in azione nel Torinese

Ennesimo colpo della banda dei bancomat nel Torinese. La scorsa notte è stato fatto esplodere uno sportello automatico della filiale UniCredit in corso Italia a Mazzè. I malviventi hanno utilizzato l'ormai collaudata tecnica della marmotta, che consiste nell'inserire una carica esplosiva per far saltare il bancomat. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona.

All'arrivo dei carabinieri della compagnia di Chivasso, però, nessuna traccia dei banditi. È ancora da quantificare il bottino del colpo.

Solo mercoledì scorso era andato a segno un colpo del tutto simile in uno sportello di una banca a Favria e da alcuni mesi si sono registrati diversi assalti ai bancomat nella provincia di Torino.



