Job Film Days, a Torino premiati i film sul tema del lavoro

Al cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema di Torino si è conclusa la quinta edizione di Job Film Days, il festival diretto da Annalisa Lantermo, dedicata al tema del lavoro e dei diritti.

Il premio cinematografico internazionale 'Lavoro 2024' Jfd-Inail come miglior filma è stato assegnato allo spagnolo 'Aamelat. Jornaleras de la guerra' di Eva Parey, sulla vita delle donne siriane fuggite in Libano.

La pellicola francese Château rouge' di Hélène Milano ha vinto il Gran Premio della Giuria, mentre il premio al miglior film sulle tematiche inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro è andato al serbo-sloveno 'Bottlemen' di Nemanja Vojinović.

Premio 'Job for the future' Jfd - Camera di Commercio di Torino è andato come miglior cortometraggio allo spagnolo 'La noche dentro' di Antonio Cuesta.

Il premio al miglior soggetto in relazione alle tematiche del bando di concorso è stato assegnato a 'Apnées/Alarms' di Nicolas Panay, francese. Sempre per questo riconoscimento, è stata assegna una menzione speciale a 'Essential Worker' di Areeba Naveed, Estonia. Il premio al miglior regista che abbia sviluppato temi di interesse per il Piemonte è stato assegnato allo spagnolo Irati Gorostidi Agirretxe per 'Contadores Per quanto riguarda il laboratorio di scrittura 'Dall'idea al soggetto Job Film Days' la giuria ha assegnato il premio per il mio soggetto a 'La dipendente dell'anno' di Letizia Mazzoleni.

il secondo premio è andato a 'Due occhi angosciati' di Stefano Berrone e il terzo premio a 'Sogno di una consegna di fine estate' di Ugo Cavallo. Dopo la cerimonia di premiazione è stato lanciato un nuovo concorso in collaborazione con International Training Centre of the Ilo: il premio internazionale 'Decent Work for All 2024', riservato ai cortometraggi sui temi del lavoro realizzati da giovani registi dei Paesi a basso e medio reddito secondo la classificazione Ocse/Dac 2024-2025.

Domani alle 18, al complesso 'Aldo Moro' dell'Università degli Studi verrà ospitata la proiezione dei film vincitori.

L'ingresso è gratuito.



