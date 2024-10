Città della Salute di Torino, 'estranea ai fatti contestati'

"In relazione alle recenti notizie stampa, si segnala che questa amministrazione si ritiene assolutamente estranea ai fatti per i quali si procede, avendo sempre operato con dedizione e massima professionalità". Così in una nota la direzione aziendale della Città della Salute di Torino commenta la chiusura indagini della procura che ha portato a 25 avvisi di garanzia nell'inchiesta sui presunti conti truccati.

"Siamo certi che si farà senz'altro luce e chiarezza sulla insussistenza di colpe e negligenze a carico di questa amministrazione -continua la nota- . Nella sicurezza che la giustizia farà il proprio corso ci teniamo a precisare che l'attuale direzione aziendale ha collaborato e sta continuando a fornire ai competenti organi il proprio prezioso contributo".

Nel frattempo, prosegue l'importante azione di riorganizzazione di tutte le procedure amministrative e contabili volte al conseguimento dei migliori risultati e obiettivi aziendali", concludono da Città della Salute di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA