Calcio: Pogba è allo Stadium per Juve-Cagliari

C'è anche Paul Pogba all'Allianz Stadium per assistere alla sfida tra Juventus e Cagliari. Il francese ha postato una foto nelle proprie storie di Instagram direttamente dalle tribune dell'impianto, immortalando un piccolo tifoso con la maglietta 'Pogba 10'. Proprio nelle ultime ore, il 'Polpo' ha ricevuto la notizia della riduzione della maxi-squalifica per doping e, in attesa dell'ufficialità, sta preparando il suo ritorno a disposizione da marzo 2025.

Il suo futuro in bianconero, però, è ancora tutto da decifrare: "Aspettiamo la decisione definitiva del Tas, è un grande giocatore ma è fermo da tanto tempo" le parole del direttore tecnico Cristiano Giuntoli sulla vicenda Pogba.





