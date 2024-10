Auto si schianta contro albero, ferita una mamma e due figli

Una donna di circa 40 anni è rimasta ferita, insieme a due figli, di 5 e 7 anni, in un incidente stradale tra Poirino e Pralormo, nel Torinese.

Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui erano a bordo, una Fiat Punto, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. Alla guida c'era il marito della donna che è rimasto illeso. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Chieri e Carmagnola, i loro colleghi del reparto volo con l'elicottero Drago, e i carabinieri della compagnia di Chieri, che hanno eseguito i rilievi.

La donna, che era rimasta incastrata nell'auto, è stata trasportata in ambulanza al Cto di Torino: nell'incidente ha riportato un politrauma. I bambini sono stati trasportati all'ospedale Regina Margherita, sempre a Torino, in elisoccorso.

Uno dei bimbi ha riportato la frattura di un femore e l'altro la frattura di una spalla.



