Torino: preoccupazione per il ginocchio di Zapata

Grande preoccupazione nel Torino per l'infortunio di Duvan Zapata durante la sfida con l'Inter.

Il capitano granata è andato a terra a poco meno di 10' dal fischio finale della gara giocata stasera al Meazza, tenendosi il ginocchio sinistro.

L'attaccante colombiano è stato portato fuori dal campo in barella, coprendosi la faccia con le mani, in un momento di grande apprensione per la squadra granata e anche per i giocatori nerazzurri, con Lautaro Martinez che si è avvicinato a Zapata per dargli conforto tra gli applausi di San Siro.

"Incrociamo le dita, sembrerebbe una distorsione al ginocchio. Poi ora è presto per capire cos'è, aspettiamo gli esami strumentali quando rientreremo domani", le parole del tecnico del Torino Paolo Vanoli intervistato da Sky Sport al termine della gara.



