Cuneo-Nizza, un presidio per i 45 anni di riapertura

Comitati pendolari e attivisti per il trasporto ferroviario si sono ritrovati alla stazione di Cuneo per celebrare i 45 anni dalla riapertura della linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza. La "ferrovia delle meraviglie", interrotta dalla seconda guerra mondiale, venne riattivata il 6 ottobre del 1979.

"Questa linea è sempre stata in discussione, fino al trattato del Quirinale che ha dato la svolta" ha detto il consigliere comunale Ugo Sturlese, promotore dell'iniziativa. Dai comitati pendolari il richiamo a una maggior manutenzione delle carrozze e la richiesta di riapertura delle linee locali soppresse in provincia, a cominciare dalla Cuneo-Mondovì.



