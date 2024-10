"Su Pogba valuterà la società quando arriveranno comunicazioni": queste le parole del tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulla riduzione della squalifica per doping al francese, con il rientro a marzo 2025. "Per quel che mi riguarda, dico che è stato un gran giocatore ma è da tanto tempo che non gioca - risponde l'allenatore sul 'Polpo' - e io sono concentrato soltanto sul Cagliari, tutto il resto conta poco".



