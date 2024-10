A Cuneo ultimo servizio per il primo carabiniere di quartiere

È l'ultimo giorno in divisa per l'appuntato scelto qualifica speciale Filippo Parlagreco, il primo carabiniere di quartiere a Cuneo e uno dei primi dodici a entrare in servizio in tutta Italia. Nel 2000 il capoluogo della Granda fu infatti una delle città pilota scelte per l'introduzione della nuova figura.

L'appuntato Parlagreco, origini astigiane, nell'Arma dal 1983, è l'unico carabiniere di quartiere che abbia mantenuto la qualifica da allora: da domani, nel suo sessantesimo compleanno, sarà in quiescenza.

Insignito dei titoli di ufficiale e cavaliere della Repubblica Italiana, negli oltre due decenni di servizio sotto i portici di Cuneo il 'carabiniere Filippo' è diventato un simbolo della presenza costante delle forze dell'ordine in città.





