View Conference compie 25 anni, a Torino i big dell'animazione

View Conference compie 25 anni e li festeggia dal 14 al 19 ottobre a Torino, con un palinsesto di ospiti e premi Oscar provenienti da tutto il mondo. I grandi dell'animazione, degli effetti speciali e dell'intrattenimento digitale saranno ospitati nel capoluogo piemontese, al cinema Ideal, all'Ogr e all'Its Ict.

In programma, presentato oggi alle Gallerie d'Italia, anche quattro anteprime, tra le quali Oceania 2. Ospiti principali di questa edizione 2024 lo sceneggiatore, produttore e regista candidato all'Oscar Jonathan Nolan, oggi produttore esecutivo di Amazon Mgm Studios e della serie Fallout, già candidata agli Emmy Awards e Fede Alvarez, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo del thriller sci-fi/horror 'Alien: Romulus', che terranno due lectio magistralis.

"In programma ci sono più di 130 ospiti - spiega la direttrice di View Conference, Maria Elena Gutierrez - 10 premi Oscar, 17 registi, 22 direttori degli effetti speciali. È una edizione super speciale, gli ospiti sono di primo livello, portano delle anteprime, ci racconteranno i film che si contenderanno l'Oscar dai lungometraggi animati ai corti animati con un parterre pazzesco di workshop formativi approfonditi, specialistici".

"Siamo onorati di avere con noi tanti big di talento per l'evento che celebrerà il nostro 25/o anniversario, e sono certa che come sempre sapranno condividere la loro saggezza ed esperienza con grande passione e competenza", aggiunge Gutierrez.

Tra i partner dell'evento, oltre al Comune di Torino e la Regione Piemonte, ci sono Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Camera di Commercio



Riproduzione riservata © Copyright ANSA