'The diciottesimo', la festa del Circolo dei lettori

Il Circolo dei lettori compie 18 anni e festeggia - domani, sabato 5 ottobre - 'alla grande' come si fa con i compleanni importanti. Il nome scelto è 'The diciottesimo'.

Il programma inizia alle 11 con I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post con il direttore Luca Sofri e il giornalista Luca Misculin. Nel pomeriggio (alle 17) al Circolo arriva Abracabook, il progetto della Scuola Holden ideato sulla scia dei raduni nati a Brooklyn nel maggio 2023 dal gruppo Reading Rhythms. Il Book Party è a tema Come crisalidi: a chi partecipa è chiesto di portare con sé il libro che ha cambiato la propria vita di lettore e lettrice. Dopo la lettura collettiva, la scrittrice Greta Olivo e la tiktoker Emma Galeotti guidano una conversazione per confrontarsi sull'esperienza. La sera le stanze del Circolo si accendono per la grande festa, curata da Giovanni Messina Events, aperta a Torino, al mondo, a chi ama e chi non conosce il Circolo dei lettori. Dalle 21 Ciao Discoteca Italiana trasforma la main room in un dancefloor di paesaggi sonori della grande musica pop italiana.

La Fondazione Circolo dei lettori è nata nel 2006 da un'idea di Antonella Parigi realizzata grazie alla Regione Piemonte. "La chiamiamo maggiore età, ma è qualcosa di diverso, di ben di più: un guado, un passaggio, una metamorfosi. Uno straordinario percorso di scoperta che portiamo con noi per il resto della vita" commenta Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.



