Oltre 250 manager al progetto #WeAllCare di Stellantis

Oltre 250 tra responsabili del Servizio prevenzione e protezione, Hse manager, dirigenti d'azienda e professionisti si sono riuniti per approfondire le tematiche del benessere e dell'innovazione sul lavoro.

L'incontro 'Wellbeing & Innovazione - Benessere a lavoro: la chiave per il successo', nuovo appuntamento del progetto #WeAllCare, si è svolto nell'auditorium Palazzina Cea - Crf di Orbassano.

#WeAllCare è un'iniziativa avviata da Stellantis con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche e progetti volti a promuovere una cultura aziendale improntata sulla sicurezza, sul benessere dei lavoratori e per ridurre gli incidenti sul lavoro.

Focus dell'incontro sono state le strategie e le best practice per promuovere il benessere organizzativo e costruire ambienti di lavoro che favoriscano la salute e la realizzazione professionale.

"Il benessere organizzativo e la promozione attiva della salute dei nostri dipendenti sono per noi una priorità assoluta.

Abbiamo coinvolto i maggiori esperti a livello nazionale per riflettere e discutere su come migliorare il benessere nei nostri ambienti di lavoro. L'evento #WeAllCare rappresenta un'ottima opportunità per condividere esperienze, iniziative e best practice, attraverso interventi, tavole rotonde e sessioni tematiche con esperti del settore, istituzioni e università" commenta Giuseppe Manca, direttore Risorse Umane di Stellantis in Italia. "La sfida - aggiunge Martin Oviedo, manager di Stellantis in Italia - è dare il nostro contributo affinché le persone cambino, migliorino e affinché la sicurezza diventi parte integrante del Dna di ognuno di noi. Il successo di #WeAllCare dimostra l'importanza e l'urgenza di promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, e Stellantis è orgogliosa di continuare a guidare questo importante cambiamento".



