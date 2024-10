Ludovico Einaudi, a gennaio il nuovo album The summer portraits

Il pianista e compositore Ludovico Einaudi ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album: The Summer Portraits (Decca) in uscita il 31 gennaio 2025. Già disponibile il video di Rose Bay, primo singolo e traccia d'apertura di 'The Summer Portraits' con le suggestive immagini che raccontano alcuni momenti delle estati della sua infanzia.

"L'anno scorso ho trascorso le mie vacanze estive in una casa su un'isola del Mediterraneo - racconta il musicista -. La prima cosa che notai salendo al primo piano era che le pareti delle camere da letto erano decorate con tanti piccoli quadri a olio che ritraevano angoli e vedute della natura circostante. Fiori, alberi, vedute più ampie del bosco con il mare in lontananza.

Riflettevano tutti una certa vitalità solare che mi trasmetteva allegria. La cosa mi incuriosì e dopo un po', indagando, venni a sapere che questi quadri erano stati dipinti a metà del secolo scorso da una aristocratica signora romana che passava lunghi periodi d'estate in quella casa con la sua famiglia. Così ho cominciato a pensare alle mie estati, a quell'arco di tempo in cui la mia vita era strettamente legata ai sensi e alle emozioni, quando i giorni erano lunghi come mesi e i mesi come anni, e ogni giorno era un'esperienza in cui la natura ne era parte fondamentale, noi stessi eravamo natura. Questo album è dedicato a questo, il ritratto di quel tempo per tutti noi infinito e meraviglioso".

Tredici i ritratti musicali che compongono The Summer Portraits, 17/o lavoro di Einaudi. Alcuni brani sono stati registrati negli studi di Abbey Road, con la partecipazione del violino barocco di Théotime Langlois de Swarte e gli archi della Royal Philharmonic Orchestra diretta da Robert Ames. Altri sono stati registrati nello studio di Dogliani, sulle colline delle Langhe, in un'atmosfera più intima e personale con i musicisti che collaborano con Einaudi da molti anni - Federico Mecozzi, al violino e alla viola, Redi Hasa al violoncello e il poli strumentista Francesco Arcuri.

Il Summer Portraits Tour prenderà il via il 9 ottobre all'Auditorium del Lingotto di Torino, e proseguirà a novembre nei grandi teatri d'Europa, già sold out.



