Gusto Festival, a Moncalieri un mese di eccellenze gastronomiche

Il 5 e 6 ottobre si apre il mese dell'enogastronomia di Moncalieri, con la seconda edizione del 'Gusto Festival' al PalaExpo. Si parte con la tradizionale Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, seguita da Ottobeer & street food Fest dal 11 all'13 ottobre, una tre giorni a base di street food selezionato e birre artigianali. Il Festival ospiterà poi il 20 ottobre un altro piatto forte della tradizione, Sua Maestà Il Bollito, a cui farà da prelibato antipasto il Fritto Misto Piemontese, previsto per sabato 19.

A concludere i Pro Loco Days il 27 e 28 ottobre: venti Pro Loco ai fornelli porteranno i sapori più genuini della tradizione piemontese.

Novità di quest'anno, il Gusto Off - Filiera Moncalieri, progetto curato dalla Città di Moncalieri insieme a Confesercenti, per andare alla scoperta delle eccellenze del territorio attraverso le proposte dei ristoranti della città.

Trippa, bollito, lardo, cavolfiore di Moncalieri, ma anche peperone di Carmagnola sono solo alcuni dei prodotti che si potranno trovare nei ristoranti aderenti all'iniziativa.



