Felizzano, la nuova sede dell'Asl nell'ex scuola Primaria

I locali completamente rinnovati dell'ex scuola primaria in corso Vittorio Veneto a Felizzano (Alessandria) da domani accolgono la nuova sede del Distretto Asl. Sono stati trasferiti da piazza Paolo Ercole. La nuova struttura - realizzata grazie all'impegno congiunto di Comune e Regione Piemonte - si estende su una superficie di 500 metri quadrati. Sarà punto di riferimento per i servizi sanitari e sociali anche di Fubine Monferrato, Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio, Solero.

Ospiterà non solo gli ambulatori dei medici di base e il Pediatrico, ma anche diversi altri servizi fondamentali: vaccinazioni, prelievi, rinnovo patenti e visite ginecologiche.

Un'area è dedicata al sociale, coordinata dal Cissaca.

Al progetto la Regione ha contribuito con 290.400 euro, cui si aggiungono 40mila del ministero dell'Interno per la progettazione degli spazi e 14mila dalla Fondazione CrA per la fase esecutiva. Dal Comune un investimento di 345.600 euro.





