Cirio, dossier Ambrosetti dice che il Piemonte in buona salute

"Abbiamo fatto fare un check up, per sapere in cosa il Piemonte funziona e in cosa potrebbe fare meglio. Quello che emerge è il grande lavoro che si è fatto, sono dati che rapportano il Piemonte dal 2019 ad oggi e ci dicono che il Piemonte oggi è più forte, attrattivo e competitivo",. Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, commenta il dossier Ambrosetti sull'attrattività del Piemonte.

"Sono dati buoni - osserva - che ci dicono che il Piemonte è ben al di sopra della media nazionale, in alcuni casi prima in assoluto, e continua a crescere, a essere davanti alle altre regioni del nord, prima per investimenti esteri, testimonianza di una buona salute dell'economia piemontese. Una buona iniezione di fiducia", aggiunge, sottolineando che la ricerca serve anche a capire dove migliorare.

"Non ci nascondiamo che i problemi esistono - dice il governatore -, ad esempio sul settore dell'auto su cui poniamo le maggiori attenzioni: da una parte per favorire chi c'è, Stellantis, a continuare a investire, dall'altra abbiamo interlocuzioni importanti con imprenditori stranieri, che stanno valutando la possibilità di investire in Piemonte".



