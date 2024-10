Arriva il Salone del pane, a Stupinigi con Floreal

Arriva a Torino il Salone del Pane, una manifestazione che rende omaggio a un alimento fondamentale per tutte le civiltà, non più semplice cibo dei poveri o accompagnatore discreto di piatti succulenti, ma protagonista gastronomico, oggetto di studi, perfezionamenti ed esperienze gourmet. Si terrà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre (tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Ultimo ingresso alle 18.30) alla Palazzina di Caccia di Stupinigi nell'ambito della quarta edizione di FLOReal, la manifestazione florovivaistica organizzata da Orticola del Piemonte con un centinaio di espositori tra florovivaisti, artigiani e agricoltori.

La formula di questa prima edizione del Salone permetterà a tutti i visitatori di assaporare ben 15 diversi assaggi scelti tra i vari produttori, in certi casi abbinati con altre eccellenze enogastronomiche. Nato da un progetto di Orticola del Piemonte con il contributo della Camera di commercio di Torino, il Salone del Pane punta a promuovere la cultura del pane locale e delle sue tradizioni e a valorizzare le eccellenze della filiera piemontese, creando sinergie tra produttori, artigiani e consumatori e sensibilizzando il pubblico sull'importanza di una filiera corta, sostenibile e di qualità. In questa prima edizione saranno circa 25 gli espositori ospitati all'interno della Citroniera di Levante della Palazzina di Caccia di Stupinigi: panificatori Maestri del Gusto di Torino e provincia, aziende che sperimentano nuove farine, nuovi prodotti e nuove tipologie di macinazione, lievitazione e produzione, fino alle start up che pongono l'innovazione.



