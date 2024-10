Aggressione a giornalista, giudizio immediato per 4 di CasaPound

È stata fissata per il 21 gennaio prossimo l'udienza con il giudizio immediato per quattro militanti di CasaPound Torino accusati di aver aggredito il giornalista del quotidiano La Stampa, Andrea Joly, la sera tra il 20 e il 21 luglio nel quartiere San Salvario, fuori dal circolo Asso di Bastoni, in via Cellini.

Per un quinto indagato, come anticipato da alcuni quotidiani, il sostituto procuratore Paolo Scafi, che ha coordinato le indagini della digos torinese, ha chiesto l'archiviazione.

I quattro militanti di estrema destra erano stati arrestati il 22 agosto con le accuse di violenza privata aggravata e lesioni personali aggravate. Andrea Joly era stato picchiato davanti al circolo di CasaPound, mentre stava filmando e fotografando con il suo smartphone una festa organizzata dai militanti. Le violenze erano state filmate anche da alcuni residenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA