Vaccini, il 7 ottobre comincia la campagna in Piemonte

Comincia il 7 ottobre in Piemonte la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid. La Regione ha inviato alle Asl, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e alle farmacie la circolare con le linee guida sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute.

La vaccinazione antinfluenzale - gratuita - è raccomandata, fra l'altro, alle persone di età pari o superiore a 60 anni, alle donne in gravidanza e nel post partum, al personale sanitario e delle forze dell'ordine, a chi per ragioni professionali è a contatto con animali. Gli obiettivi di copertura da raggiungere sono il 75% minimo e il 95% come obiettivo ottimale.

La campagna di vaccinazione anti covid si avvale delle nuove formulazioni monovalenti del vaccino Comirnaty, adattate alle ultime varianti del virus. "L'aver contratto una infezione da SARS-CoV-2 anche recente dopo il precedente richiamo - informa una nota - non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione. La distanza dalla dose di vaccino più recente deve essere di almeno tre mesi".

Fra le categorie di persone cui viene offerta la dose di richiamo figurano gli over sessantenni, le persone fra i 6 mesi e i 59 anni con condizioni che aumentino il rischio di covid grave, gli ospiti delle strutture per lungodegenti, le donne in gravidanza, nel postpartum e in allattamento. Il vaccino è consigliato a familiari, conviventi e caregiver di persone con elevata fragilità.

Per entrambe le vaccinazioni saranno coinvolte le farmacie sul territorio (gli elenchi saranno pubblicati on line dalla prossima settimana). I due vaccini sono disponibili per i cittadini che ne facciano richiesta anche presso i centri vaccinali delle Asl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA