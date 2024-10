Sephora riapre store di via Roma a Torino, nuovi spazi in 4 zone

Sephora Italia riapre a Torino lo store di Via Roma, un nuovo spazio di circa 380 metri quadrati di area vendita su un unico piano e 4 diverse zone dove sarà possibile sperimentare servizi speciali, dal make-up allo skincare passando per la cura dei capelli, e scoprire le ultime novità e i prodotti intramontabili.

"Il nostro forte legame con la città di Torino parte dalla fine degli anni '90. Oggi - spiega Fausta Cinque, sales&operations director di Sephora Italia - desideriamo confermare la nostra presenza proponendo un format che riflette il nostro impegno nel rinnovamento e nella qualità dell'esperienza beauty che offriamo alla nostra community.

Crediamo fortemente nell'importanza del retail e del suo ruolo cruciale nella nostra strategia omnicanale. Questo nuovo spazio ci permette di avvicinarci ulteriormente alle persone, coinvolgendole con esperienze immersive, prove dei prodotti più recenti e un assortimento pensato per soddisfare le esigenze di tutta la nostra community. Tutto grazie alla grande passione e professionalità del nostro staff", Con l'inaugurazione del rinnovato negozio di via Roma a Torino, che va ad unirsi ai 10 store nel territorio torinese, Sephora conferma il suo obiettivo di potenziare e valorizzare il suo network di 131 punti vendita in Italia, e che ha visto e vedrà l'azienda impegnata nel rinnovo e riposizionamento di altri spazi sul territorio italiano nel 2024.



