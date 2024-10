SaluTo svela le fake news mediche nell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale ha aggravato il problema delle fake news, particolarmente sentito nel campo della salute. Sarà questo uno dei temi centrali dell'edizione 2024 di SaluTO, dal 10 al 12 ottobre al Mercato Centrale di Torino, in piazza della Repubblica.

"Scopo di SaluTO fin dalla prima edizione - spiega Ezio Ghigo, coordinatore scientifico della rassegna - è affrontare il tema delle fake news sulla salute in cui ci si imbatte, soprattutto on line. L'intelligenza artificiale, entrata nell'esperienza quotidiana del grande pubblico, l'ha aggravata.

Vogliamo aggiungere un tassello importante nell'impegno per contrastare la falsa informazione che danneggia concretamente la salute delle persone, ragionando insieme al pubblico sulle nuove tecnologie che dobbiamo imparare a conoscere meglio".

Uno studio scientifico pubblicato recentemente sul British Medical Journal, ha svelato che il 25-30% delle persone non riesce a distinguere un deepfake, cioè un video elaborato tramite intelligenza artificiale, da un video vero. E un altro rischio viene dai chatbot, software che simulano le conservazioni umane. Parte da questi dati il talk di giovedì 10 ottobre, alle 17,30, 'La tecnologia che ci cambia la vita", un incontro in cui si parlerà di Intelligenza artificiale e medicina, con la partecipazione di Paolo Fonio, docente di Radiologia all'Università di Torino, e Valentina Giannini, docente del dipartimento di elettronica e tecnologie del Politecnico di Torino.

Gli altri due filoni di SaluTO 2024 saranno 'Vivere bene a Torino (e non solo) e Le grandi sfide della medicina del fututo.

Il comitato scientifico è composto da Antonio Amoroso, professore ordinario di Genetica medica; Paolo Fonio, professore ordinario di Radiologia; Ezio Ghigo, professore ordinario di Endocrinologia e malattie del metabolismo; Giuseppe Massazza, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa; Umberto Ricardi, professore ordinario di Radioterapia e direttore della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.





