Re-Imagine Cabiria, il kolossal diventa multipiattaforma

Sono passati ben 110 anni dall'uscita di Cabiria, capolavoro del cinema muto: non perde la sua modernità e continua ad affascinare il pubblico. Rai Cinema lo celebra svelando in anteprima al 76/o Prix Italia 2024, Re-Imagine Cabiria - film di Mattia Arrigoni - un progetto che reinterpreta il kolossal diretto da Giovanni Pastrone e arricchito con le didascalie letterarie di Gabriele D'Annunzio, grazie all'integrazione delle tecnologie digitali come la realtà virtuale, l'Intelligenza Artificiale, e al potente motore grafico 3D Unreal Engine sviluppato da Epic Games.

Un progetto del Museo Nazionale del Cinema di Torino e Rai Cinema realizzato da Cubia e Spazio Koch, in collaborazione con Unspace e con l'Università di Torino. Cabiria diventa così una nuova esperienza immersiva multipiattaforma che sfrutta le tecnologie digitali e soprattutto il motore grafico 3D Unreal Engine (Epic Games), utilizzato nei videogiochi come Fortnite, ma sempre più spesso applicato nell'ambito cinematografico. Un'esperienza immersiva e coinvolgente, declinata in differenti contenuti e modalità di fruizione: un cortometraggio lineare e un cortometraggio immersivo creati con il motore grafico 3D Unreal Engine e una combinazione di tools di Intelligenza Artificiale che rielaborano i primi due capitoli dell'opera originale, "L'eruzione dell'Etna" e "Il sacrificio e il salvataggio". Il corto VR è disponibile nelle salette CineVR del Museo Nazionale del Cinema e sulla App Rai Cinema Channel VR, mentre la versione lineare è fruibile su RaiPlay.

Prossimamente sarà svelata una nuova esperienza di gaming nel Metaverso in cui i partecipanti possono vestire i panni di Maciste, uno dei protagonisti del film, ed esplorare ambienti virtuali e dinamici, ampliando così il coinvolgimento del pubblico più giovane. L'opportunità di incarnare Maciste e partecipare, attraverso il suo avatar, ad alcune missioni avventurose nel Metaverso di Rai Cinema e in quello del Museo del Nazionale Cinema, sulla piattaforma di intrattenimento che offre innovative esperienze di realtà virtuale The Nemesis.

L'esperienza sarà disponibile sia da mobile, sia da desktop.





