Patate e cacao, i cibi "americani" raccontati ai bimbi

Dalla patate ai pomodori, dal peperoncino al cacao passando per il mais. Sono tanti i cibi che mangiamo, alcuni amatissimi dai più piccoli, che sono arrivati dopo il 1493 grazie a Cristoforo Colombo. "Le Caravelle dell'Abbondanza" - presentato da Rai Kids al Prix Italia a Torino - è un programma di cucina, storia, botanica, geografia che racconta come dietro a molti dei cibi più familiari della cucina italiana ci siano ortaggi e frutti d'origine americana o asiatica e quindi anche viaggi, avventure, scoperte e segreti.

Una serie originale che debutta in esclusiva il 4 ottobre su RaiPlay e da mercoledì 16 ottobre, tutti i giorni alle 17.30, su Rai Gulp, realizzata con riprese dal vivo in Italia e in America Latina e con inserti in animazione. Per bambini e ragazzi ma non solo.

"Ho lavorato in oltre quaranta Paesi del mondo - spiega l'autore Attilio Aleotti, che ha scritto anche un libro con questo titolo ed risulta sapiente e divertente allo stesso momento - e ho scoperto che molti cibi che pensavo essere del luogo non erano di lì. Mia nonna avrebbe giurato che i pomodori che coltivava nel suo orto ci fossero da sempre, ma lei non sapeva che non era così. E lo stesso vale per gli asiatici e il peperoncino. Per questo mi piaceva l'idea di tornare sulle tracce degli esploratori come Colombo per fare rivivere le loro avventure attraverso l'avventura del cibo che hanno contribuito a far scoprire".

Con il ritorno di Colombo dal primo viaggio verso le Indie Occidentali, inizia uno scambio di prodotti vegetali e animali di cui beneficeranno gli abitanti di tutti i continenti. Nella serie si ripercorre il cammino che i prodotti alimentari, vegetali e animali americani, presero nella loro diffusione verso i continenti del Vecchio Mondo. In ogni morso è nascosta un'avventura. Quella dei prodotti che attraverso imprese e vicissitudini sono giunti nelle nostre cucine e sui nostri piatti. Il viaggiatore Attilio Aleotti va a scoprire dove nascono i prodotti, come si coltivano, come si raccolgono e trasformano in quei cibi che troviamo al supermercato. Il racconto è accompagnato da bambini che apprenderanno a cucinare da chef famosi. Si parte dall'Italia, per arrivare poi in Sud America da dove proviene tanta frutta e verdura, per osservare che aspetto presenta all'origine. Si conosceranno i coltivatori e i loro figli. Si vedranno gli animali che vivono solo nelle foreste americane e si apprenderanno i loro nomi e le abitudini. Si vedrà anche ciò che dal Vecchio Mondo è partito verso l'America per cambiarla per sempre. Tanti i cibi raccontati nella serie: la pizza, la pasta al pomodoro, la polenta, e molti altri cibi nati dalla confluenza dal meticciato culturale delle diverse culture e saperi.

"Le Caravelle dell'Abbondanza" è una serie in tecnica mista animazione e live action prodotta da Light And Color e Moonweed Digital in collaborazione con Rai Kids, scritta da Attilio Aleotti e Anna Giurickovic Dato. La regia è di Niccolò Piazza.





