La musica dialoga con la scienza, debutta Supersonix

Raccontare il connubio tra musica e scienza, facendo dialogare la musica classica con la divulgazione scientifica.

E' l'impegno di 'Supersonix - Scienza tra le note' la cui prima edizione si tiene a Torino, dal 4 al 6 ottobre, al Teatro Vittoria. Un progetto triennale (2024-2026) "per sperimentare nuovi modelli di produzione culturale di spettacolo dal vivo e nuove ritualità di fruizione, per promuovere innovativi approcci alla divulgazione e alla conoscenza, per favorire la capacità di ascolto, per condividere curiosità e bellezza: attraverso la commistione di linguaggi, l'unione di mondi apparentemente distanti, quello della scienza e quello della musica, l'incontro di pubblici diversi, un nuovo modo di 'abitare' gli spazi di cultura".

Supersonix, ideato e promosso da Frame-Divagazioni scientifiche e Unione Musicale, in collaborazione con Fondazione Fitzcarraldo Ets, rientra tra le iniziative vincitrici dell'Avviso pubblico "Torino, che cultura!", finanziato con fondi Pn Metro Plus e Città medie Sud.

Durante i tre giorni di programmazione, tutti nella sala del Teatro Vittoria, il pubblico potrà assistere a incontri ed esibizioni musicali che vedranno coinvolti esponenti del mondo della scienza, della divulgazione e della musica di fama internazionale.

Il biglietto per un singolo evento costa 8 euro (ridotto 5 euro per under 24 e over 60); gli abbonamenti, per tutti gli eventi: 40 euro, ridotto 25; medium (3 eventi di sabato 5): intero 20 euro, ridotto 12; small (ingresso ai 2 eventi di domenica 6): intero 13 euro, ridotto 8.

Abbonamenti e biglietti ai singoli eventi sono in vendita su www.supersonix.it.



