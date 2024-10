Juve: lesione al crociato per Bremer, stagione finita

Stagione finita per Gleison Bremer.

"Gli approfondimenti diagnostici hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", fa sapere la Juventus in merito alle condizioni del difensore brasiliano. Nei prossimi giorni il bianconero verrà sottoposto ad intervento chirurgico, ma lo stop sarà lunghissimo e la stagione può dirsi già conclusa.

Per Nico Gonzalez, invece, si tratta di "una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra": per lui se ne riparlerà dopo la sosta e salterà certamente la sfida di domenica contro il Cagliari.



