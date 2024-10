Collasso di una diga, conclusa l'esercitazione 'Rochemolles'

Si è conclusa, "nel pieno rispetto delle procedure previste" l'esercitazione "Rochemolles 2024", organizzata dal settore Protezione civile della Regione Piemonte nel territorio di Bardonecchia. Lo scenario era quello del collasso della diga di Rochemolles. La zona coinvolta è stata compresa tra il sito della diga e Rivoli, interessando complessivamente 28 Comuni della Valsusa. I principali temi affrontati nel corso dell'esercitazione sono stati la gestione delle allerte e delle fasi operative, la verifica delle aree di emergenza, l'attività di sorvolo e di supporto visivo dei luoghi mediante l'uso di droni, la sorveglianza in sito dei punti critici, il test sulla piattaforma IT-Alert, il censimento dei danni mediante le schede di rilievo.

"Si è trattato di un'iniziativa davvero importante per testare la risposta del sistema e della popolazione verso eventi di questo genere, che naturalmente si spera non debbano mai accadere - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi - Un ringraziamento particolare va alle Amministrazioni comunali, ai funzionari regionali e ai volontari che hanno organizzato l'evento".

Nell'esercitazione sono state impiegate circa 300 persone tra tecnici della Regione e volontari di Protezione civile.

Nel Palazzo delle Feste di Bardonecchia è stata allestita la operativa dalla quale è stata controllata la situazione e sono stati gestiti i collegamenti tra gli enti interessati.

"Ancora una volta sottolineiamo la grande sinergia tra le varie istituzioni e l'importanza per il nostro Comune di avere questo supporto - commentano il sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti e il vicesindaco Vittorio Montabone - Condividiamo l'apporto fondamentale di questo tipo di azioni per essere pronti a gestire, valutare e pianificare eventuali criticità, che possano presentarsi sul territorio".



